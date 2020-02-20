Обнинский дебошир разгромил чужие машины

В Обнинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который повредил чужие автомобили и разбил окно в помещении одной из организаций города.
Мужчина металлической палкой крушил припаркованные авто. Как позже выяснили правоохранители, он был пьян.
Дебошира обнаружили в лесополосе. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.
Фото: Росгвардия России по Калужской области.
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