Обнинский дебошир разгромил чужие машины

В Обнинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который повредил чужие автомобили и разбил окно в помещении одной из организаций города.

Мужчина металлической палкой крушил припаркованные авто. Как позже выяснили правоохранители, он был пьян.

Дебошира обнаружили в лесополосе. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Фото: Росгвардия России по Калужской области.