Попойка закончилась кражей денег с карты

Житель Обнинска обратился в полицию с заявлением о краже денег с его банковской карты.

Как выяснили правоохранители, мужчина распивал спиртное со своим знакомым в гараже. Он попросил собутыльника сходить за добавкой в магазин и сообщил пин-код своей карты.

Позже подозреваемый в краже денег выкрал карту и накупил продуктов уже для себя на 13 тысяч рублей.

Не желая на этом останавливаться, гражданин обналичил в терминале ещё 15 тысяч рублей.

Сейчас в отношении предприимчивого мужчины возбуждены уголовные дела по фактам кражи и мошенничества.