Женщина потаксовала и продала чужую иномарку

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Московской области.

Как рассказали в региональном УМВД, женщина взяла в аренду у своего знакомого из наукограда иномарку для работы в такси.

Однако, вскоре решила выставить авто на продажу. Нашелся покупатель, который согласился приобрести машину за 270 тысяч рублей.

Узнав о состоявшейся сделке купли-продажи, совершенной без его ведома и участия, потерпевший обратился в полицию.

Автомобиль изъят, а расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pikabu.com.