Женщина потаксовала и продала чужую иномарку

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Московской области.
Как рассказали в региональном УМВД, женщина взяла в аренду у своего знакомого из наукограда иномарку для работы в такси.
Однако, вскоре решила выставить авто на продажу. Нашелся покупатель, который согласился приобрести машину за 270 тысяч рублей.
Узнав о состоявшейся сделке купли-продажи, совершенной без его ведома и участия, потерпевший обратился в полицию.
Автомобиль изъят, а расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pikabu.com.
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