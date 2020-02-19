Калужский тяжелоатлет стал победителем турнира в Подмосковье

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 10-12 и 13-15 лет.

В прошлые выходные в подмосковном Наро-Фоминске прошел ХV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева, на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

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