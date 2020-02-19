Калужский тяжелоатлет стал победителем турнира в Подмосковье

В прошлые выходные в подмосковном Наро-Фоминске прошел ХV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева, на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 10-12 и 13-15 лет.
Воспитанник калужской спортшколы «Вымпел» Арутюнян Размик занял 1-е место, сообщили на сайте учреждения.
Подготовил юного спортсмена тренер Цуканов Владимир Алексеевич.
Фото: СШОР «Вымпел»
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!