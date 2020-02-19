Поймана одна из трех преступниц, обворовавших кировских пенсионеров

На прошлой неделе калужские полицейские задержали ранее судимую 36-летнюю жительницу Брянска.
По версии оперативников, подозреваемая с двумя подельницами обворовывали кировских пенсионеров, представляясь сотрудниками газовой службы.
Пока одна дама отвлекала хозяев, две другие преступницы похищали накопления пожилых людей.
В общей сложности гражданки совершили пять краж на общую сумму 640 тысяч рублей.
Суд согласился с мнением прокурора, и на время расследования подозреваемую поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 19 февраля.
Фото: Pixabay.com
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