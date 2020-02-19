Автовладелец решил избавиться от штрафов, заявив о краже машины

Житель Калуги по просьбе товарища оформил на себя его машину.

Друг автомобиль разбил и передал третьему лицу, не внеся в документы никаких изменений.

Новый владелец накатался на такое количество штрафов, что приставы арестовали счета собственника машины по документам.

Чтобы как-то исправить ситуацию, молодой человек пришел в полицию с заявлением о краже автомобиля.

Стражи порядка выяснили, что хищения автомобиля не было, сообщила пресс-служба МВД в среду, 19 февраля.

В отношении заявителя возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.

Фото: Pixabay.com.