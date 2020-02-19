19-летний парень обокрал своих приятелей и угнал машину

В Дзержинском районе полицейские задержали 19-летнего местного жителя.

Накануне парень выпивал с двумя приятелями, находясь в гостях у одного из них.

Когда товарищи уснули, злоумышленник забрал их мобильники и некоторые личные вещи, запер снаружи входную дверь и уехал на машине друга.

Выяснилось, к тому же, что молодой человек находился в розыске за ранее совершенную кражу.

В отношении правонарушителя возбудили два уголовных дела и на время следствия поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба МВД в среду, 19 февраля.

Фото: Pixabay.com.