19-летний парень обокрал своих приятелей и угнал машину

В Дзержинском районе полицейские задержали 19-летнего местного жителя.
Накануне парень выпивал с двумя приятелями, находясь в гостях у одного из них.
Когда товарищи уснули, злоумышленник забрал их мобильники и некоторые личные вещи, запер снаружи входную дверь и уехал на машине друга.
Выяснилось, к тому же, что молодой человек находился в розыске за ранее совершенную кражу.
В отношении правонарушителя возбудили два уголовных дела и на время следствия поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба МВД в среду, 19 февраля.
Фото: Pixabay.com.
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