Фирму заподозрили в порче земель и назначили штраф по другой статье

Житель деревни Ново-Успенск Юхновского района пожаловался, что московская животноводческая фирма регулярно сливает жидкий свиной навоз на местные поля.
Сотрудники Россельхознадзора выехали на место, взяли пробы почвы и возбудили в отношении компании административное дело за порчу сельхозземель, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 18 февраля.
В рамках проводимого расследования специалисты запросили у компании документы, которая та не предоставила в трехдневный срок.
В результате, организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение требований должностного лица.
Фото: Pixabay.com
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