Автовладелец разрешил приятелю посидеть в машине, а тот ее угнал

В Малоярославце двое местных жителей ночью заехали во двор, где жила их знакомая.
Друзья вышли пообщаться, при этом машину оставили с включенным двигателем.
В какой-то момент товарищ автовладельца сказал что замерз, попросил разрешения немного погреться в машине, сел в авто и уехал.
Собственник сразу же позвонил в экстренную службу 112, диспетчеры которой передали сведения полиции.
Машину задержали, гражданина доставили в отделение, сообщила пресс-служба МВД в среду, 19 февраля.
Правонарушителю грозит до 5 лет за угон.
Фото: Pixabay.com
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