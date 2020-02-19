Пожарные учебно потушат фабрику, загоревшуюся от сигареты

В четверг, 20 февраля, в Кондрово спасатели проведут тренировочное тушение пожара на Троицкой бумажной фабрике, сообщила пресс-служба МЧС.

По легенде учений возгорание начнется от неосторожности при курении в цехе.

Горение будет сопровождаться сильным задымлением и возникнет угроза распространения огня на склад горючих материалов.

Спасатели отработают организацию и тактику тушения пожара на производственных предприятиях, обслуживающий персонал подготовят к первичным действиям при ЧП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.