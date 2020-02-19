Пожарные учебно потушат фабрику, загоревшуюся от сигареты

В четверг, 20 февраля, в Кондрово спасатели проведут тренировочное тушение пожара на Троицкой бумажной фабрике, сообщила пресс-служба МЧС.
По легенде учений возгорание начнется от неосторожности при курении в цехе.
Горение будет сопровождаться сильным задымлением и возникнет угроза распространения огня на склад горючих материалов.
Спасатели отработают организацию и тактику тушения пожара на производственных предприятиях, обслуживающий персонал подготовят к первичным действиям при ЧП.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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