Мужчина погиб во время пожара в Обнинске

Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Ленина поступило на пульт спасателей около 17 часов.
Как сообщили в областном МЧС, на место прибыли 8 пожарных. Им удалось справиться с огнем, но спасти хозяина квартиры уже не смогли.
По словам соседей, мужчина вел ассоциальный образ жизни. Вероятно, он закурил и уснул. Спасателям пришлось вырезать металлическую дверь, чтобы попасть в квартиру.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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