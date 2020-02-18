Мужчина погиб во время пожара в Обнинске

Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Ленина поступило на пульт спасателей около 17 часов.

Как сообщили в областном МЧС, на место прибыли 8 пожарных. Им удалось справиться с огнем, но спасти хозяина квартиры уже не смогли.

По словам соседей, мужчина вел ассоциальный образ жизни. Вероятно, он закурил и уснул. Спасателям пришлось вырезать металлическую дверь, чтобы попасть в квартиру.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.