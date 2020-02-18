Владелец земли оштрафован на 20 тысяч

Инспектором областного Управления Россельхознадзора проведена внеплановая проверка в отношении владельца сельхоз.земель в Малоярославецком районе.

В ходе проверки установлено, что земельный участок по всей площади зарос сорняки и кустами.

Никаких признаков сельскохозяйственных работ не обнаружено.

В связи с этим владельцу назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей, он признан виновным в совершении административного правонарушения.

Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.