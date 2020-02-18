Обнинские спортсменки выиграли «золото» Молодежного Кубка России по пляжному волейболу

В первом наукограде сегодня завершилась первая часть Молодежного Кубка страны и Кубка губернатора области по пляжному волейболу. Стали известны победители среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения.



Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Елизавета Губина и Арина Ряжнова сегодня в финале переиграли волейболисток из Москвы — 2:0 (21:12, 21:16).



В финале у юношей обнинские спортсмены Степан Филатов и Дмитрий Цветков уступили в решающем матче волейболистам из Сочи и выиграли серебряные медали.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».