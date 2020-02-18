64 сотрудника одного из предприятий несколько месяцев не получали зарплату

В Малоярославецком районе прокуроры установили, что 64 сотрудника предприятия «Промстройкомплект» не получали зарплату.

В итоге накопился долг в 3 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В связи с этим, руководителю организации внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Руководитель предприятия оштрафован и привлечен к административной ответственности.

Сейчас сотрудники получили долгожданные деньги.