Жуковские гиревики привезли медали из Сургута

В Сургуте прошло первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек, в котором приняло участие более 350 спортсменов из 30 регионов страны.

Калужскую область на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Маршал».

Они завоевали 5 медалей, 3 из которых - высшей пробы. Александра Барбакова в весовой категории 58 кг показала лучший результат в длинном цикле, а в рывке стала третьей. Среди юношей «золото» первенства страны завоевал Фахриддин Хамидов в длинном цикле.

Фото: Министерство спорта Калужской области.