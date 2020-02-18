Водоканал оштрафовали за долгий ремонт сетей

В Кирове в конце декабря прошлого года несколько дней не было воды в одном из домов по улице Пушкина, рассказали в областной прокуратуре.

Ремонтные работы проводил «Калугаоблводоканал», однако права жильцов были нарушены, так как воду дали лишь на третьи сутки.

За нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами прокурором в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, а должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч.

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