7 водителей попались пьяными за рулем

7 водителей попались за рулем в состоянии алкогольного опьянения во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

В микрорайоне Малинники прошли сплошные проверки: в отношении шестерых нарушителей составили административные материалы, в действиях одного усматриваются признаки состава преступления за нарушение правил лицом, подвергнутым административному наказанию.

Госавтоинспекторы рассказали, что за пьяную езду водители могут лишиться прав и заплатить штраф в 30 000 рублей. За повторный инцидент уже грозит уголовное наказание.

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