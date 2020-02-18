Калужанин задолжал детям 1 миллион 777 тысяч

Владелец сети магазинов одежды задолжал собственным сыновьям алименты в размере больше полутора миллионов рублей.
Суд присудил взыскать с гражданина долг по алиментам за предыдущий период, а также обязал его ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/6 части всех доходов на каждого ребенка.
Долг мужчины родным сыновьям достиг больше полутора миллионов рублей. Погасить задолженность помог арест двухкомнатной квартиры.
Чтобы не лишиться жилья, горе-отец выплатил всю сумму,а заодно и 124 тысячи за несвоевременное исполнение долговых обязательств.
Фото: ФССП России по Калужской области.
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