Калужанин задолжал детям 1 миллион 777 тысяч

Владелец сети магазинов одежды задолжал собственным сыновьям алименты в размере больше полутора миллионов рублей.

Суд присудил взыскать с гражданина долг по алиментам за предыдущий период, а также обязал его ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/6 части всех доходов на каждого ребенка.

Долг мужчины родным сыновьям достиг больше полутора миллионов рублей. Погасить задолженность помог арест двухкомнатной квартиры.

Чтобы не лишиться жилья, горе-отец выплатил всю сумму,а заодно и 124 тысячи за несвоевременное исполнение долговых обязательств.

Фото: ФССП России по Калужской области.