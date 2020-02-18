Полицейские изъяли очередной контрафакт

В одной из торговых точек Воротынска изъяли больше 500 пачек немаркированных сигарет, а в Калуге в поле зрения правоохранителей попала торговая точка, где продавали 7 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности.

В Юхнове в торговом павильоне правоохранители изъяли из оборота 97 пар обуви с нанесенными товарными знаками шести известных фирм-производителей. В Калуге индивидуальный предприниматель аналогичным образом продавал 37 единиц обуви.

Не повезло и продавцам незамерзающей жидкости, сообщили в областном УМВД: изъято 120 литров продукции.

Фото: pxhere.com.