Обнинский суд вынес приговор мужчине, ударившего полицейского

В сентябре прошлого года стражи порядка наукограда задержали 28-летнего гражданина Узбекситана, за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

Выяснилось также, что мужчина не имеет регистрации и постоянного места жительства в России.

Иностранец вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и нанес удар в руку начальнику смены дежурной части, сообщила пресс-служба прокуратура в понедельник, 17 февраля.

Обнинский городской суд назначил правонарушителю 1 год колонии-поселения за совершенное насилие в отношении представителя власти.

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