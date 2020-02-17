Людиновские прокуроры нашли 63 нарушения в использовании маткапитала

В прошлом году Людиновская прокуратура выявила 63 нарушения при использовании средств материнского капитала в покупке жилья.

Во всех этих случаях при оформлении права собственности не были выделены доли несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 февраля.

Правоохранители обратились с исками в суд, которые были рассмотрены и удовлетворены.

Родителей обязали выделить доли их детям в праве собственности на жилые помещения.

С начала этого года по аналогичным нарушениям в суд уже было направлено 9 исков.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.