Калужанке грозит срок за удар полицейского по лицу

В октябре прошлого года полиция Калуги проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь».

В ходе рейда обнаружили 30-летнюю женщину, распивающую алкогольную продукцию в общественном месте в районе гаражей за жилыми домами микрорайона «Правгород».

Правоохранители предложили нарушительнице пройти с ними в отделение.

По дороге гражданка нанесла сотруднику полиции удар по лицу, после чего скрылась с места преступления, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 февраля.

Женщине за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении обязанностей грозит до 10 лет тюрьмы.

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