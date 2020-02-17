Калужанке грозит срок за удар полицейского по лицу

В октябре прошлого года полиция Калуги проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь».
В ходе рейда обнаружили 30-летнюю женщину, распивающую алкогольную продукцию в общественном месте в районе гаражей за жилыми домами микрорайона «Правгород».
Правоохранители предложили нарушительнице пройти с ними в отделение.
По дороге гражданка нанесла сотруднику полиции удар по лицу, после чего скрылась с места преступления, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 февраля.
Женщине за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении обязанностей грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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