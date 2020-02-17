Юные калужские борцы зажгли на соревнованиях в Таллине

В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, в Таллине проходили «Открытые Эстонские игры боевых искусств».

Всего в состязаниях участвовало более 1500 спортсменов со всех континентов.

Спортсмены выступали в таких видах единоборств как кудо, кикбоксинг, бокс, ножевой бой, тхэквондо, киокушинкай карате-до, муай тай, чанбара.

Воспитанники спортшколы «Держава» представляли Россию в кудо.

Наши спортсмены показали максимально возможный результат и заняли призовые места, сообщили на сайте обнинского спортклуба.

1-е место:

Смирнов Артем

Карташов Илья

Салогуб Сергей

Юлдашев Ибрахимджон

Куюжуклу Александр

Минасян Армен

2-е место:

Гукасян Артур

Куюжуклу Андрей

Кроме того, Андрей Куюжуклу был награжден кубком «Приз Зрительских Симпатий».

Фото: СШОР «Держава».