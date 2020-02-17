Юные калужские борцы зажгли на соревнованиях в Таллине

В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, в Таллине проходили «Открытые Эстонские игры боевых искусств».
Всего в состязаниях участвовало более 1500 спортсменов со всех континентов.
Спортсмены выступали в таких видах единоборств как кудо, кикбоксинг, бокс, ножевой бой, тхэквондо, киокушинкай карате-до, муай тай, чанбара.
Воспитанники спортшколы «Держава» представляли Россию в кудо.
Наши спортсмены показали максимально возможный результат и заняли призовые места, сообщили на сайте обнинского спортклуба.
1-е место:
2-е место:
Кроме того, Андрей Куюжуклу был награжден кубком «Приз Зрительских Симпатий».
Фото: СШОР «Держава».
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