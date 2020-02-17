В трех школах области отменили все занятия

Пресс-служба областного Роспотребнадзора сообщила в понедельник, 17 февраля, о сезонном росте заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Всего за прошедшую неделю заболел 8 631 калужанин, из них у 50 диагностировали грипп.

Превышение средних значений было отмечено в Перемышльском районе (+64%).

На карантин полностью закрыли три областные школы: МОУ СОШ №3 Козельска, МОУ СОШ №1 Сосенского и МОУ «Авчуринская СОШ».

В 20 школах Калуги временно отменили занятия в 67 классах.

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