Калужский «Многоборец» стал победителем турнира по полиатлону

В воскресенье, 16 февраля, в Калуге завершился II заключительный этап Кубка России по полиатлону.

В состязаниях приняли участие более 210 спортсменов из 15 субъектов России.

Из калужан победителем турнира по сумме двух этапов стал Дмитрий Юдин, второе место занял Андрей Харланов.

Сборная спортшколы «Многоборец» выиграла командное первенство среди спортивных клубов, сообщил областной минспорта.

Фото: Министерство спорта Калужской области