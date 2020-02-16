Двое пешеходов угодили под колеса иномарок за прошедший вечер

Пресс-служба служба областного МЧС сообщила о двух ДТП, случившихся вечером в субботу, 15 февраля, в которых пострадали пешеходы.
В восемь вечера в автомобиль «Киа Рио» сбил прохожего на улице Первомайской в Сосенском.
А в 20:19 пешеход попал под колеса машины «Додж Караван» на улице Гурьянова в Калуге.
Насколько серьезные травмы получили пострадавшие, не сообщается.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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