Двое пешеходов угодили под колеса иномарок за прошедший вечер

Пресс-служба служба областного МЧС сообщила о двух ДТП, случившихся вечером в субботу, 15 февраля, в которых пострадали пешеходы.

В восемь вечера в автомобиль «Киа Рио» сбил прохожего на улице Первомайской в Сосенском.

А в 20:19 пешеход попал под колеса машины «Додж Караван» на улице Гурьянова в Калуге.

Насколько серьезные травмы получили пострадавшие, не сообщается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.