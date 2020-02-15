Правоохранители рассказали студентам про экстремизм

Инспекторы ПДН провели лекцию по профилактике экстремизма в Калужском филиале МФЮА, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 15 февраля.
Студентам рассказали, в чем выражается экстремизм, как идеологические ролики распространяются в Интернете.
Особое внимание полицейские уделили теме ответственности за преступления экстремистской направленности.
Правоохранители напомнили, что действующее законодательство запрещает пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Фото: Pixabay.com.
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