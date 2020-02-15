Правоохранители рассказали студентам про экстремизм

Инспекторы ПДН провели лекцию по профилактике экстремизма в Калужском филиале МФЮА, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 15 февраля.

Студентам рассказали, в чем выражается экстремизм, как идеологические ролики распространяются в Интернете.

Особое внимание полицейские уделили теме ответственности за преступления экстремистской направленности.

Правоохранители напомнили, что действующее законодательство запрещает пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Фото: Pixabay.com.