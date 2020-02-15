Иранская легковушка попала в замес под Мосальском

В 20:54 в пятницу, 14 февраля, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Мосальском районе.
Автомобили «Газель», «Хендай» и «Иран Ходро Саманд» столкнулись на 8 километре автодороги «Мосальск-Барятино».
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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