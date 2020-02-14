Женщина ударила знакомую палкой и получила срок

44-летняя жительница Людиново осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в областной прокуратуре

Установлено, что в прошлом году женщина поссорилась со своей знакомой и ударила ее деревянным бруском.

Свою вину фигурантка отрицала и даже обжаловала приговор суда первой инстанции.

Однако, Калужский областной суд оставил приговор без изменений: 3 года 6 месяцев женщина будет отбывать наказании в исправительной колонии общего режима.

Фото: pexels.com.