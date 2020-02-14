В Мосальском районе задолжали работникам зарплату

Прокуратура Мосальского района обнаружила, что работникам ООО «Савинская Нива» задолжали заработную плату.

41 работнику не выплатили больше 180 тысяч рублей за январь 2019 года.

Директору производственного хозяйства внесено представление, должное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена в полном объеме.

Фото: pxhere.com.