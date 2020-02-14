Калужанам предлагают придумать поздравление к 23 февраля

Генератором случайных чисел будут определены два победителя, поздравления которых прозвучат через громкоговорители, установленные на центральных улицах города.

Калужанам предлагают придумать лучшее поздравление и поставить хештег #ПОЗДРАВЬЗАЩИТНИКАОТЕЧЕСТВА в группе в соц.сетях

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