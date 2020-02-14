Калужанам предлагают придумать поздравление к 23 февраля

Калужанам предлагают придумать лучшее поздравление и поставить хештег #ПОЗДРАВЬЗАЩИТНИКАОТЕЧЕСТВА в группе в соц.сетях
https://vk.com/wall-167502029_5129
Генератором случайных чисел будут определены два победителя, поздравления которых прозвучат через громкоговорители, установленные на центральных улицах города.
23 февраля поздравления победителей конкурса прозвучат в числе поздравительных речей руководства города, представителей общественных организаций.
Фото: горуправа Калуги.
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