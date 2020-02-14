В Боровске искали должников и нарушителей

Судебные приставы, автоинспекторы и сотрудники налоговой инспекции провели совместный рейд в Боровске.
Они проверили водителей на предмет неуплаты штрафов и других видов задолженности.
В течение нескольких часов судебные приставы проверили по базе данных должников несколько десятков граждан, а также их родных и друзей. Всем водителям вручили памятк, а автоинспекторы выявили различные нарушения, в том числе связанные с нелегальными перевозками пассажиров.
Фото: УФССП России по Калужской области.
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