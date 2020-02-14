Школьников научили поведению на дороге

Автоинспекторы и сотрудники МЧС устроили для учеников товарковской средней школы совместные занятия по безопасности.

Полицейские организовали профилактическую акцию «Пешеход», чтобы еще раз напомнить основные правила поведения на проезжей части.

Младшим школьникам рассказали о необходимости использования светоотражателей. А в завершении беседы детям предложили изобразить «безопасность пешеходов».

Победителей конкурса выбрали автоинспекторы.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Дзержинскому району