Похитители ящика для пожертвований попались на краже в супермаркете

Два жителя Малоярославецкого района зашли в обнинский супермаркет и похитили товар, сообщили в областном УМВД.

Чтобы не вызывать подозрений, один из молодых людей принес на кассу глазированные сырки. Когда продавец попросила показать содержимое рюкзака, покупатель стал вести себя агрессивно и попытался убежать.

В это время из его рюкзака выпали украденные товары.

А позже парочку задержали правоохранители по подозрению в краже.

Сумма ущерба, причиненного магазину, составила около 1500 рублей.

Кроме того, один из фигурантов проверяется на причастность к краже ящика для пожертвований из кафе наукограда, попавшей в поле зрения камер видеонаблюдения.

Фото: pxhere.com.