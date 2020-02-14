Похитители ящика для пожертвований попались на краже в супермаркете

Два жителя Малоярославецкого района зашли в обнинский супермаркет и похитили товар, сообщили в областном УМВД.
Чтобы не вызывать подозрений, один из молодых людей принес на кассу глазированные сырки. Когда продавец попросила показать содержимое рюкзака, покупатель стал вести себя агрессивно и попытался убежать.
В это время из его рюкзака выпали украденные товары.
А позже парочку задержали правоохранители по подозрению в краже.
Сумма ущерба, причиненного магазину, составила около 1500 рублей.
Кроме того, один из фигурантов проверяется на причастность к краже ящика для пожертвований из кафе наукограда, попавшей в поле зрения камер видеонаблюдения.
Фото: pxhere.com.
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