Полицейские изъяли контрафакт

За минувшие сутки правоохранители изъяли из оборота товары с признаками контрафактности.

В Сухиничском районе- 88 литров алкоголя, зажигалки и чехлы для телефона.

В одном из магазинов Малоярославецкого района-около 40 флаконов туалетной воды, в Козельском- большее 400 пачек сигарет.

А в Жуковском районе и в Кирове полицейские обнаружили литры поддельной незамерзайки.

По всем фактам проводятся проверки, после которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: pxhere.com.