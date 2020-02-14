Полицейские изъяли контрафакт

За минувшие сутки правоохранители изъяли из оборота товары с признаками контрафактности.
В Сухиничском районе- 88 литров алкоголя, зажигалки и чехлы для телефона.
В одном из магазинов Малоярославецкого района-около 40 флаконов туалетной воды, в Козельском- большее 400 пачек сигарет.
А в Жуковском районе и в Кирове полицейские обнаружили литры поддельной незамерзайки.
По всем фактам проводятся проверки, после которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото: pxhere.com.
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