$ 63.05 0.90
68.78 0.98
Главная Новости Одной строкой

Десятки домов в Калуге останутся без электричества в пятницу

Опубликовано: 13.02.2020 17:55 0 214
Десятки домов в Калуге останутся без электричества в пятницу

«Калугаэнерго» сообщил о временных плановых отключениях от электросетей потребителей в пятницу, 14 февраля.

С 08-30 до 14-00 обесточат:

  • ул. Воробьевская, 11-19,14,16,20;
  • ул. Красная Гора 1,3,7-19,19а,2-18;
  • ул. Подвойского,
  • ул. Кавказ,
  • ул. Набережная, 1,3,5,7,13,19;
  • пер. Красноармейский, 11.

С 08-30 до 17-00 без электричества останутся:

  • ул. Стекольная, 67-99,38-78,103,105,26-36,51-65;
  • ул. Хрустальная, 33,33кор.1,35;
  • ул. Песчаная, 81-107,54-102,53-79,48-72;
  • ул. Чапаева, 17-27,56-76;
  • ул. Заводская 2-16;
  • ул.Маяковского 22-30;
  • пер. Маяковского, 1-37,2-38,13.

С 14-00 до 16-00 не будет электроэнергии:

  • п.Росва: ул. Советская, ул. Садовая, пер. Советский, пер. Северный;
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Московская,
  • СНТ "Берёзка".

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 13.02.2020 17:55 0 214
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Профориентационный проект «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара» стартовал в Калуге
11 фев 2020 10:36
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Лечение за границей: преимущества и недостатки
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подготовка к похоронам: что нужно сделать?
Аренда опалубки перекрытий: предназначение, виды конструкций
Уличный светодиодный экран

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru