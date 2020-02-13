Десятки домов в Калуге останутся без электричества в пятницу

«Калугаэнерго» сообщил о временных плановых отключениях от электросетей потребителей в пятницу, 14 февраля.
С 08-30 до 14-00 обесточат:
- ул. Воробьевская, 11-19,14,16,20;
- ул. Красная Гора 1,3,7-19,19а,2-18;
- ул. Подвойского,
- ул. Кавказ,
- ул. Набережная, 1,3,5,7,13,19;
- пер. Красноармейский, 11.
С 08-30 до 17-00 без электричества останутся:
- ул. Стекольная, 67-99,38-78,103,105,26-36,51-65;
- ул. Хрустальная, 33,33кор.1,35;
- ул. Песчаная, 81-107,54-102,53-79,48-72;
- ул. Чапаева, 17-27,56-76;
- ул. Заводская 2-16;
- ул.Маяковского 22-30;
- пер. Маяковского, 1-37,2-38,13.
С 14-00 до 16-00 не будет электроэнергии:
- п.Росва: ул. Советская, ул. Садовая, пер. Советский, пер. Северный;
- ул. Пролетарская,
- ул. Московская,
- СНТ "Берёзка".
Фото: Pixabay.com
Опубликовано: 13.02.2020 17:55 214