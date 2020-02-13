Юные обнинские гимнастки выступили на турнире в Сочи

В прошедшие выходные в Сочи на Адлер-Арене прошёл турнир по художественной гимнастике на призы Мастера спорта международного класса Ульяны Трофимовой.

В турнире приняли участие более 500 человек: участницы первенства России, призёры и победители Федеральных округов, а также спортсменки из Узбекистана и Китая.

В состязаниях приняли участие воспитанницы обнинской спортивной школы «Квант» — команда «Зефирки» (2011-2012 г.р.).

Девочки заняли 5 строчку итогового протокола среди групповых упражнений, при этом они были самыми юными в своей подгруппе, сообщили на сайте спортшколы.

Фото: СШОР «КВАНТ»