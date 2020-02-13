Чиновники побывали на стройке культурного центра в Ферзиково

Зам губернатора области и министр строительства и ЖКХ осмотрели ход строительства Центра культурного развития в Ферзиково, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 12 февраля.
В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет более 70 процентов. Рабочие приступили к отделочным работам, сообщается в пресс-релизе.
По плану стройка завершится весной этого года.
В новом культурном центре будут проводиться концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и прочие досуговые и образовательные мероприятия.
Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
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