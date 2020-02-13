Чиновники побывали на стройке культурного центра в Ферзиково

Зам губернатора области и министр строительства и ЖКХ осмотрели ход строительства Центра культурного развития в Ферзиково, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 12 февраля.

В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет более 70 процентов. Рабочие приступили к отделочным работам, сообщается в пресс-релизе.

По плану стройка завершится весной этого года.

В новом культурном центре будут проводиться концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и прочие досуговые и образовательные мероприятия.

Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.