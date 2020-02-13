Калужская агрофирма задолжала своим сотрудникам больше 5 миллионов

В результате принятых мер прокурорского реагирования заработная плата сотрудникам полностью выплачена, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 13 февраля.

В отношении директора возбудили административное дело, после рассмотрения которого, ему назначили штраф.

Ферзиковская прокуратура выявила, что фирма ООО «Калужская Нива» не выплатила своим 500 работникам заработную плату на сумму более 5 миллионов рублей.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!