Мужчина пытался подкупить полицейских тремя тысячами рублей

В Малоярославейком районе 27-летний гражданин Таджикистана попытался выгородить своего друга, который нарушил режим пребывания в России.

Мужчина предложил полицейским чуть больше 3 тысяч рублей, но стражи порядка от денег отказались и составили протокол о мелкой взятке.

Правонарушителю грозит до года тюрьмы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 13 февраля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.