Землевладелица проигнорировала штраф, и он увеличился втрое

Сотрудники регионального Россельхознадзора установили, что владельца сельхозугодий в Перемышльском районе допустила их зарастание кустарником и сорной травой.

Женщине назначили штраф в 20 000 рублей, однако правонарушительница в отведенные сроки взыскание не оплатила.

Сотрудники ведомства возбудили в отношении гражданки новое административное дело за уклонение от исполнения наказания, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 13 февраля.

В результате мировой судья назначил землевладелице новый штраф в 40 000 рублей.

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