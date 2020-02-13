Чиновница попала на штраф из-за ошибки в электронной почте

Житель Ферзиковского района отправил по электронной почте запрос о предоставлении данных в районный отдел Управления Росреестра.
Сотрудник учреждения подготовил ответ, но ошибочно отправил его на другой адрес электронки.
Гражданин обратился в прокуратуру.
Силовики провели проверку и установили, что работники ведомства фактически оставили обращение местного жителя без внимания, так как заявитель не получил никакого ответа.
Начальницу отдела оштрафовали на 5 тысяч рублей.
В итоге гражданин получил ответ в полном объеме на верный адрес электронной почты, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 13 февраля.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!