Дорожные полицейские проверят водителей в День всех влюбленных

В пятницу, 14 февраля, в Калуге проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
На выбранном участке дороги госавтоинспекторы будут останавливать все без исключения автомобили, водителей, вызвавших подозрения, попросят пройти проверку на трезвость.
Только за январь этого года в Калуге было выявлено 92 пьяных водителя. 15 человек пострадали в ДТП по вине нетрезвых автолюбителей.
Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД по Калуге.
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