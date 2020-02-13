Лжебанкиры увели с карт калужан больше 70 тысяч

В калужскую полицию продолжают поступать заявления от местных жителей о краже денег с банковских карт.

Мошенники действуют по стандартной схеме.

Злоумышленники звонят от имени банка и под предлогом отмены сомнительных операций узнают конфиденциальные данные, после чего списывают деньги со счетов жертв.

За последнее время калужанам был причинен ущерб на сумму более 78 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД в четверг, 13 февраля.

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