Лжебанкиры увели с карт калужан больше 70 тысяч

В калужскую полицию продолжают поступать заявления от местных жителей о краже денег с банковских карт.
Мошенники действуют по стандартной схеме.
Злоумышленники звонят от имени банка и под предлогом отмены сомнительных операций узнают конфиденциальные данные, после чего списывают деньги со счетов жертв.
За последнее время калужанам был причинен ущерб на сумму более 78 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД в четверг, 13 февраля.
Фото: Pixabay.com
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