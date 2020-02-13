Калужанин попал под статью за ложный вызов

В среду, 12 февраля, около 15:30 в экстренную службу «112» позвонил мужчина.

Гражданин сообщил, что он намерен совершить противоправные действия, в результате которых может быть причинен вред имуществу, а также жизни и здоровью граждан.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что звонил 51-летний местный житель.

В ходе проверки информация о возможной угрозе окружающим не подтвердилась, сообщила пресс-служба МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

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