Калужанин попал под статью за ложный вызов

В среду, 12 февраля, около 15:30 в экстренную службу «112» позвонил мужчина.
Гражданин сообщил, что он намерен совершить противоправные действия, в результате которых может быть причинен вред имуществу, а также жизни и здоровью граждан.
Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что звонил 51-летний местный житель.
В ходе проверки информация о возможной угрозе окружающим не подтвердилась, сообщила пресс-служба МВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.
Фото: Pixabay.com
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