Несколько районов Калуги останутся без света

Из-за ремонтных работ сегодня, 13 февраля, без света останутся несколько районов Калуги.
С 08-00 до 17-00:
С 08-30 до 17-00:
- пер.Тульский 8,8а,8б,8в,9;
- ул.Никитина 14-20,27-37;
- 1-й пер.Больничный 7.
- ул.Стекольная 67-99,38-78,103,105,26-36,51-65;
- ул.Хрустальная 33,33кор.1,35;
- ул.Песчаная 81-107,54-102,53-79,48-72;
- ул.Чапаева 17-27,56-76;
- ул.Заводская 2-16;ул.Маяковского 22-30;
- пер.Маяковского 1-37,2-38,13.
С 09-00 до 15-00:
- ул.Труда 24,22,26,31-37,17-21,25,25а;
- ул.Баррикад 1-47,2-40.
С 09-00 до 16-00:
- ул.Тульская 161-187;
- ул.Стеклянников Сад 41а,42а,44а,44,36,42-58;
- проезд Тульский 2,4,6,7а,9.
С 09-00 до 17-00:
- Колюпаново,
- Ромоданово,
- Квань,
- Ромоданово-гостиница,
- АЗС,
- База стройматериалов,
- Автосалон Ниссан.
Опубликовано: 13.02.2020 07:04 84