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Несколько районов Калуги останутся без света

Опубликовано: 13.02.2020 07:04 0 84
Несколько районов Калуги останутся без света

  Из-за ремонтных работ сегодня, 13 февраля, без света останутся несколько районов Калуги.

С 08-00 до 17-00:

  • ул.Труда 15, 27.

С 08-30 до 17-00:

  • пер.Тульский 8,8а,8б,8в,9;
  • ул.Никитина 14-20,27-37;
  • 1-й пер.Больничный 7.
  • ул.Стекольная 67-99,38-78,103,105,26-36,51-65;
  • ул.Хрустальная 33,33кор.1,35;
  • ул.Песчаная 81-107,54-102,53-79,48-72;
  • ул.Чапаева 17-27,56-76;
  • ул.Заводская 2-16;ул.Маяковского 22-30;
  • пер.Маяковского 1-37,2-38,13.

С 09-00 до 15-00:

  • ул.Труда 24,22,26,31-37,17-21,25,25а;
  • ул.Баррикад 1-47,2-40.

С 09-00 до 16-00:

  • ул.Тульская 161-187;
  • ул.Стеклянников Сад 41а,42а,44а,44,36,42-58;
  • проезд Тульский 2,4,6,7а,9.

С 09-00 до 17-00:

  • Колюпаново,
  • Ромоданово,
  • Квань,
  • Ромоданово-гостиница,
  • АЗС,
  • База стройматериалов,
  • Автосалон Ниссан.
Опубликовано: 13.02.2020 07:04 0 84
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