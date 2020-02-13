Несколько районов Калуги останутся без света

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С 09-00 до 16-00:

С 09-00 до 15-00:

С 08-30 до 17-00:

С 08-00 до 17-00:

Из-за ремонтных работ сегодня, 13 февраля, без света останутся несколько районов Калуги.

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