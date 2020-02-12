Больше тонны арбузов забраковали в прошлом году

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора отчитались о проверке в 2019 году торговых точек по продаже фруктов и овощей.

Взяли больше 2000 проб плодововощной продукции, из них 19 не соответствовали нормативным требованиям, рассказали в ведомстве.

Например, не соответствовали нормам бахчевые-как отечественного, так и импортного производства.

В итоге забраковали и сняли с реализации 120 партий- это больше тонны.

Фото: pxhere.com.