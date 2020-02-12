Лжегазовики продолжают обманывать калужан

Лжегазовики вновь активизировались, сообщили в горуправе.

В то время, как настоящие специалисты «Газпром газораспределение Калуга» официально проверяют газовое оборудование в квартирах, обманщики предлагают заключать с ними липовые договоры, а за работу просят наличные.

Также бабушкам и дедушкам рекомендуют купить у них газоанализаторы, способные выявлять утечку газа. Правда, в пять раз дороже номинала.

Руководители города предлагают присоединиться к профилактической работе активистам ТОСов: еще раз напомнить жильцам, в каких случаях дверь незнакомцам лучше не открывать.

Фото: горуправа Калуги.