В калужские сады и школы хотели завезти просрочку

Просроченные яйца, сосиски и мороженую треску пытались завезти в калужские сады и школы, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Пресечь поставку просроченных продуктов помогла система «Меркурий».

Всем руководителям образовательных учреждений рекомендовано тщательнее контролировать поступающие продукты.

Все лица, которые допустят нарушения, будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы, сообщают в Россельхознадзоре.

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