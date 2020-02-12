В калужские сады и школы хотели завезти просрочку

Просроченные яйца, сосиски и мороженую треску пытались завезти в калужские сады и школы, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
Пресечь поставку просроченных продуктов помогла система «Меркурий».
Всем руководителям образовательных учреждений рекомендовано тщательнее контролировать поступающие продукты.
Все лица, которые допустят нарушения, будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы, сообщают в Россельхознадзоре.
Фото: pexels.com.
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