Калужан приглашают придумать экологический слоган для баннеров

Региональное министерство природных ресурсов и экологии предложило калужанам поучаствовать в конкурсе слоганов «Любимый наш Калужский край». Лучшие слоганы будут использовать на информационных баннерах.
До 10 апреля можно присылать свои варианты по двум номинациям: «Лучший слоган экологической направленности» и «Лучший слоган патриотической направленности».
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальной странице министерства в разделе «Конкурсы».
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.
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