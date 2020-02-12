Калужан приглашают придумать экологический слоган для баннеров

Региональное министерство природных ресурсов и экологии предложило калужанам поучаствовать в конкурсе слоганов «Любимый наш Калужский край». Лучшие слоганы будут использовать на информационных баннерах.

До 10 апреля можно присылать свои варианты по двум номинациям: «Лучший слоган экологической направленности» и «Лучший слоган патриотической направленности».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальной странице министерства в разделе «Конкурсы».

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.